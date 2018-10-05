Энергетики устранили аварию, оставившую без света 33000 жителей Уссурийска

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Восстановлено электроснабжение микрорайона города Уссурийска, где в пятницу утром без света оставалось около 33000 жителей.

"Электроснабжение микрорайона в Уссурийске полностью восстановлено", - сообщила агентству "Интерфакс" специалист по связям с общественностью филиала Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) "Приморские электрические сети" Татьяна Кравченко.

Ранее сообщалось, что из-за сбоя в работе оборудования подстанции жилой микрорайон в Уссурийске остался без электроэнергии. Без света оказались около 33000 жителей.