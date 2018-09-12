Второй за день пожар потушен в промзоне Дзержинска

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Нижегородские спасатели вновь выехали на пожар в промышленную зону Дзержинска, где в среду утром при возгорании химических веществ погиб один человек и еще один пострадал.

"В 17:15 поступило сообщение о пожаре в ангаре по адресу Автозаводское шоссе, 5 в Дзержинске. На место пожара направлены пожарно-спасательные подразделения по рангу пожара 1 БИС", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Нижегородской области в среду.

В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади пяти квадратных метров. Информация о происшествии уточняется.

В пресс-службе управления подчеркнули, что данное происшествие не имеет отношения к пожару, произошедшему утром в той же промзоне и по тому же адресу. "Речь идет о разных зданиях, находящихся на расстоянии порядка ста квадратных метров друг от друга", - уточнил агентству "Интерфакс" представитель ведомства.

Утренний инцидент

Ранее сообщалось, что в среду в 10:23 по московскому времени спасатели были вызваны на пожар на территории предприятия, расположенного на Автозаводском шоссе, 5 в Дзержинске.

По предварительной информации, произошел разлив растворителя на площади трехсот квадратных метров с последующим возгоранием. На месте происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги и был госпитализирован. В 13:00 по московскому времени последствия пожара были полностью ликвидированы. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Впоследствии в пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что происшествие имело место на предприятии "Нижегородхим".

В свою очередь следственное управление СКР по Нижегородской области сообщало о начале проверки по факту инцидента.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Нижегородхим" зарегистрировано в марте 2017 года. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля химическими продуктами.