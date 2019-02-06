Экс-глава МЧС Пучков займется проблемами гидроавиации в ОАК

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава МЧС России Владимир Пучков стал советником президента "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) по гидроавиации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации.

"Владимир Пучков работает в ПАО "ОАК" с конца 2018 года в должности советника президента корпорации. Он координирует разработку концепции развития гидроавиации", - сказал сотрудник пресс-службы.

Пучков был главой МЧС РФ с 21 мая 2012 до 18 мая 2018 года, когда президент России Владимир Путин подписал указы о составе нового правительства. Главой МЧС России был назначен Евгений Зиничев.