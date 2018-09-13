Поклонская обещала отследить судьбу собранных материалов после реорганизации комиссии Думы

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Наталья Поклонская ("Единая Россия") считает, что антикоррупционная составляющая была основной в работе возглавляемой ею комиссии, и рассчитывает, что новая думская комиссия не утратит возможность пресекать попытки некоторых парламентариев обойти закон.

"Дай Бог, чтобы новая большая комиссия обладала необходимыми полномочиями и инструментарием, чтобы одинаково эффективно рассматривать вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов и нецензурной брани, а также владения многомиллиардными активами за рубежом", - написала Поклонская на своей странице во "ВКонтакте".

В четверг комитет Госдумы по контролю и регламенту рекомендовал создать новую комиссию на базе двух комиссий - по этике и по контролю за доходами депутатов, сообщила журналистам глава комитета Ольга Савастьянова ("Единая Россия").

Таким образом, при переформатировании свои посты глав комиссий автоматически потеряют Н.Поклонская (комиссия по контролю за доходами депутатов) и Отари Аршба (комиссия по этике).

Поклонская назвала в своем посте "антикоррупционной" комиссию, которую она возглавила сразу после избрания в Госдуму и руководила около двух лет. Эта комиссия, согласно посту депутата, разбиралась в ситуациях, связанных с "конфликтом интересов".

"Со своей стороны постараюсь отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии (прошло в минувший вторник - ИФ) по конфликту интересов", - пообещала Поклонская.

"Если честно, ничего неожиданного во внезапно случившейся реорганизации двух думских комиссий, в том числе возглавляемой мной антикоррупционной, для меня нет", - отметила она.

"Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы. А так всё буднично, оптимизируем работу путём реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чём-то говорить", - изложила свое видение ситуации Поклонская.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, о повышении пенсионного возраста. Н.Поклонская стала единственным депутатом в парламентском большинстве, которая была против законопроекта. Остальные 328 депутатов-единороссов высказались "за", восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.

Во фракции "Единая Россия" в тот же день заявили, что намерены разобраться, почему Н.Поклонская голосовала против правительственного законопроекта, несмотря на решение о консолидированной поддержке документа.

"Конечно, мы обязательно этот вопрос обсудим, потому что было принято решение президиума генерального совета партии "Единая Россия", согласованное с председателем (премьером Дмитрием Медведевым - ИФ), о консолидированной поддержке данного "пакета"; соответственно, было решение президиума фракции о консолидированном голосовании", - сказал тогда руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.