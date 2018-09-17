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Москалькова заявила, что украинец Балух не подвергался в колонии пыткам

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Органы ФСИН не применяли противоправные методы к крымскому активисту Владимиру Балуху, заявила журналистам в понедельник уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В отношении Балуха состоялось судебное решение. Сейчас проходит апелляционный пересмотр этого дела. Была жалоба, что в отношении него допускалось грубое отношение", - сказала Москалькова.

Омбудсмен заявила, что лично перепроверяла эту информацию, в том числе видеозаписи. "К нему не применялись незаконные противоправные и просто безнравственные методы. Каждый его шаг зафиксирован, но он, в свою очередь, допускает нарушение правил и условия содержания под стражей. Он пытался сломать двери, вел себя очень вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН", - заявила Москалькова, уточнив, что поведение Балуха зафиксировано на видеокамерах.

Балух приговорен по решению Раздольненского райсуда Крыма к пяти годам колонии по совокупности двух уголовных дел. Крымский фермер был фигурантом дела о незаконном хранении оружия и взрывчатки, а также о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества".

По данным СМИ, Балух держит голодовку с 14 марта 2018 года. Крымское УФСИН в начале сентября утверждало, что информация о голодовке Балуха в СИЗО-1 и ухудшении его здоровья не соответствует действительности. Однако адвокат Балуха 10 сентября заявила "Интерфаксу", что ее подзащитный продолжает голодовку и чувствует себя плохо.

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Теги: Татьяна Москалькова, Владимир Балух

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