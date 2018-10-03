Верховный суд Крыма смягчил на месяц приговор украинцу Балуху

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма в среду смягчил на месяц приговор гражданину Украины, крымскому фермеру Владимиру Балуху, которому ранее Раздольненский райсуд полуострова дал 5 лет колонии и 10 тысяч рублей штрафа, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Окончательный приговор: 4 года и 11 месяцев", - сказала судья Елена Спасенова. Штраф оставили без изменений.

Подсудимого не привезли из СИЗО в Верховный суд Крыма, а по видеоконференцсвязи Балух не захотел участвовать в рассмотрении апелляции. "Балух отказался выходить из камеры", - сказала секретарь судебного заседания.

Крымского фермера задержали в декабре 2016 года, силовики нашли патроны и тротиловые шашки на чердаке дома его бывшей жены.

Балух в июле этого года приговорен по решению райсуда к длительному сроку по совокупности двух уголовных дел: о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (часть 2 статьи 321 УК РФ) и о незаконном хранении оружия и взрывчатки (часть 1 статьи 222 и часть 1 статьи 222.1 УК).

Балух считает дело сфальсифицированным. Адвокаты заявляли в ходе процесса, что боеприпасы и взрывчатку мужчине подбросили, в доме экс-супруги он не появлялся с 1998 года. По информации защиты, Балуху с 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, которое фермер не признает, поступали угрозы из-за его проукраинской позиции.

Украина считает Балуха политзаключенным, призывает к обмену на находящихся в заключении на ее территории россиян.