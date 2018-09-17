Скворцова предложила в паспорте отмечать согласие гражданина на донорство органов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос получения согласия человека на донорство органов в России может ставиться при получении паспорта или других официальных документов, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Механизмы получения согласия прорабатываются, думаю, будет несколько вариантов, сценариев - при получении паспорта, других официальных документов", - сказала Скворцова журналистам.

Она также заявила, что законопроект, касающийся трансплантации и призванный сделать эту систему прозрачной и с системой согласия, в настоящее время согласовывается правительством. В Минздраве надеются, что законопроект может быть внесён уже в текущую сессию в Госдуму.

Законопроект предполагает создание информационной базы пациентов, которым требуется пересадка, и базы доноров.

По словам Скворцовой, это нужно, "чтобы прозрачно, понятно, пациентам, требующим пересадки, в порядке очередности их (пересадки - ИФ) представлять".

Также Скворцова отметила, что если человек не выразил согласия или несогласия на трансплантацию органов при жизни, то родственникам будет даваться возможность в течение нескольких часов после смерти выразить свою позицию.