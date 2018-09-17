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Москалькова предложила выдавать видеорегистраторы полицейским на массовые акции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и Росгвардии, которые выходят на массовые мероприятия, должны иметь с собой видеорегистраторы, заявила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник.

"В этом случае можно будет установить, кто прав, а кто виноват", - считает российский омбудсмен.

Омбудсмен напомнила о случае с задержанием журналистов во время одной из протестных акций в Екатеринбурге. "Журналисты заявили, что они предъявили свои аккредитационные карточки. Полиция утверждала, что они не сообщили, что они журналисты. Мы разобрались", - сказала Москалькова.

"В любом случае этого задержания не должно было быть. Это подтвердила и полиция, которая принесла извинения и отпустила журналистов", - резюмировала российский омбудсмен.

В предыдущее воскресенье, в единый день голосования, в ряде российских городов прошли протестные акции сторонников оппозиционера Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. По данным полиции, в Москве в приняли участие две тысячи человек, в Петербурге - порядка 1,2 тыс. человек.

Акция против пенсионной реформы в Москве

9 фотографий
На Пушкинской площадиУ здания Госдумы на Охотном рядуНа Пушкинской площадиНа Лубянской площади
На Пушкинской площади
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Теги: Татьяна Москалькова

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