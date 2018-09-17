Депутаты предложили сохранить алименты для граждан предпенсионного возраста

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательства Павел Крашенинников внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, обеспечивающий сохранение права на алименты по нетрудоспособности с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

"Внесенным законопроектом предлагается сохранить возраст, с которого граждане приобретают право на алименты по нетрудоспособности, на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Таким образом, указанное право будет распространяться не только на пенсионеров, как в действующем законодательстве, но и на граждан предпенсионного возраста", - отметил Крашенинников.

Положения законопроекта вступают в силу с момента изменения пенсионного возраста, сказал он.

Поправки вносятся в Семейный кодекс. Он пояснил, что по Семейному кодексу РФ нетрудоспособность является основанием для возникновения права на получение алиментов для содержания человека. Так, содержать несовершеннолетних детей обязаны родители, а нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей - трудоспособные совершеннолетние дети.

"Кроме того, право на получение алиментов возникает у нетрудоспособного нуждающегося супруга и нетрудоспособного нуждающегося бывшего супруга, ставшего нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака", отметил Павел Крашеннинников. Также право на алименты имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха, сказал он.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но как ожидается, он будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.

13 сентября Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение лиц предпенсионного возраста.