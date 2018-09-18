Депутаты намерены ужесточить наказание за оборот фальшивых документов

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству планирует рекомендовать к принятию в первом чтении поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым существенно ужесточится наказание за фальсификацию, хранение и оборот удостоверяющих личность документов, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на представителей комитета.

"До трех лет лишения свободы будет грозить за подделку паспорта или, например, удостоверения сотрудника спецслужб, если это делалось для использования или сбыта таких документов. Уголовное наказание вводится и за хранение фальшивых "корочек", а административная ответственность за предоставление ложных сведений при оформлении документов будет заметно ужесточена", - говорится в публикации.

Издание уточняет, что оба законопроекта летом нынешнего года внесло в Госдуму правительство РФ. Кабинет министров предложил ввести за подделку паспорта или удостоверения, предоставляющего определенные права, более строгое наказание, чем за фальсификацию иных документов. Согласно тексту поправок, за это виновному будет грозить не два, как сейчас, а три года лишения свободы.

"Кроме того, поправки в УК, по мнению их разработчиков, помогут устранить и правовой пробел - путем введения наказания за приобретение, хранение и перевозку подложных официальных документов с целью использования или продажи. За это будет полагаться до года лишения свободы либо принудительные работы на тот же срок", - отмечается в статье.

Поправки в КоАП предусматривают увеличение штрафов за предоставление ложных данных для получения паспорта (в том числе заграничного) или другого документа, удостоверяющего личность или гражданство. По информации издания, за это гражданам будет грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

По данным МВД России, число преступлений, связанных с фальсификацией паспортов и удостоверений, остается стабильно высоким: в 2016 году их было зафиксировано 33 749, в 2017-м - 36 187, пишут "Известия".