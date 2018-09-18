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Новый губернатор Алтайского края назначил сенатором бывшего главу региона Карлина

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, накануне вступивший в должность, назначил членом Совета Федерации - представителем правительства региона Александра Карлина, сообщает пресс-центр правительства региона во вторник.

"Указ о наделении полномочиями члена Совета Федерации подписал губернатор Виктор Томенко. В соответствии с документом полномочиями члена Совета Федерации наделен Александр Богданович Карлин", - говорится в сообщении.

Врио губернатора Алтайского края Томенко был назначен 30 мая 2018 года после отставки прежнего губернатора Карлина, руководившего регионом почти 13 лет. До этого он занимал пост первого вице-губернатора - председателя правительства Красноярского края.

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Теги: Россия, Алтайский край

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Новый губернатор Алтайского края назначил сенатором бывшего главу региона Карлина

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