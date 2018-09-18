Хабаровский губернатор Шпорт предложил своему сопернику на выборах работу в правительстве

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил своему оппоненту на выборах главы региона во втором туре Сергею Фургалу, представляющему ЛДПР, работу в правительстве региона.

"Я вам предлагаю должность первого заместителя председателя правительства Хабаровского края", - сообщил В.Шпорт в записи, подготовленной к телевизионным дебатам.

Со своей стороны, Фургал принял предложение губернатора.

"Я не гонюсь за должностью, тем не менее, принимаю это предложение. Готов работать, засучив рукава", - ответил Фургал.

Избирательная комиссия Хабаровского края не планирует отменять повторное голосование на выборах губернатора региона из-за договоренности кандидатов о совместной работе в правительстве края.

"В законодательстве нет пункта, согласно которому выборы отменялись бы из-за того, что кандидаты пришли к каким-то договоренностям. Пока все идет по плану и готовится второй тур", - сказал представитель избиркома.

По результатам голосования, состоявшегося 9 сентября, ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимые для победы более 50% голосов. С.Фургал и В.Шпорт набрали почти равное количество голосов - 35,81% и 35,62% соответственно. Второй тур выборов был назначен на 23 сентября.