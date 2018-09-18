Главред "Известий" Оганесян перешел на работу в Life.ru

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вместо уволившегося накануне главного редактора Life.ru Алексея Потапова портал возглавил Арсений Оганесян - главный редактор газеты "Известия", его обязанности в газете будет исполнять Сергей Коротеев.

"По моей информации он (Арсений Оганесян - ИФ) уже приезжал в редакцию портала и сегодня принимает дела", - сказал "Интерфаксу" бывший до понедельника гендиректором ООО "Ньюс Медиа" (владеет порталом Life.ru) Анатолий Сулейманов.

Он подтвердил, что Оганесян назначен главным редактором портала Life.ru.

Сам Оганесян недоступен для комментариев.

Между тем источник в редакции "Известий" подтвердил "Интерфаксу", что Оганесян больше не является главным редактором газеты. Исполнять обязанности главреда будет Сергей Коротеев, шеф-редактор "Известий", отметил собеседник "Интерфакса".

Накануне сообщалось, что главный редактор портала Life.ru Алексей Потапов и генеральный директор компании-владельца этого портала - ООО "Ньюс Медиа" - Сулейманов уходят со своих постов. Потапов объяснил свое решение тем, что акционеры решили отменить перезапуск платформы Life.ru - он, как планировалось, должен был превратиться в платформу для публикации контента пользователей.

Кроме того, об уходе в понедельник сообщил создатель телеграм-канала Mash (принадлежит "Ньюс Медиа") Никита Могутин.