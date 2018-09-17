Гендиректор и главный редактор Life.ru уволились из медиахолдинга News Media

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Главный редактор портала Life.ru Алексей Потапов и гендиректор владеющей этим порталом компании Анатолий Сулейманов объявили о своем увольнении.

В понедельник Потапов написал об уходе из Life.ru на своей странице в фейсбуке, объяснив такое решение отменой перезапуска платформы Life.ru, анонсированного около месяца назад.

"Акционеры приняли решение оставить все как есть. Это их право", - отметил Потапов.

"В этой ситуации не вижу для себя возможности оставаться на посту главного редактора Лайфа", - написал он.

Перезапуск портала был намечен на октябрь 2018 года. По плану, Life.ru должен был превратиться в платформу для публикаций контента пользователей.

В тот же день, 17 сентября, о своем увольнении объявили гендиректор ООО "Ньюс Медиа" (этой компании принадлежит портал Life.ru) Анатолий Сулейманов и их бывший коллега по работе в Life.ru, создатель телеграм-канала Mash Никита Могутин. "Я больше не работаю в Mash", - написал Могутин в фейсбуке.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Сулейманов стал гендиректором ООО "Ньюс Медиа" только 22 августа, до него компанию возглавлял создатель информационного холдинга News Media Арам Габрелянов.

Компании "Ньюс Медиа" принадлежат более 50 интернет-доменов информационного холдинга, включая портал Life.ru, товарные знаки Life и Mash, а также ООО "Айньюс" с выручкой за 2017 г. 322 млн руб. (данные "СПАРК-Интерфакс"), директором которой тоже является Анатолий Сулейманов.

Владельцами ООО "Ньюс Медиа", по данным Росстата, сейчас являются фонд "Медиа +" с долей 75% и еще 25% у кипрской INGL International News group Ltd.

Медиахолдинг News Media был создан Арамом Габреляновым в начале 2000-х. В него в разное время входило семейство интернет-порталов Life, просуществовавший до 2017 г. кабельный телеканал Lifenews, радиостанция в Санкт-Петербурге, таблоид "Жизнь" и развлекательные издания.

Сам Габрелянов до прошлого года был заместителем генерального директора Национальной Медиа Группы (НМГ), его холдинг до 2016 г. управлял принадлежащей НМГ газетой "Известия".