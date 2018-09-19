Более 20 жителей Южно-Сахалинска отравились шаурмой из киоска "У Акопа"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Более двух десятков человек госпитализированы в инфекционное отделение Южно-Сахалинской городской больницы с подозрением на отравление шаурмой. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

"В инфекционном отделении горбольницы на лечении находятся 23 человека, которые купили шаурму в киоске "У Акопа" в Южно-Сахалинске. Проводится эпидемиологическое расследование, на исследование взяты образцы шаурмы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предположительно, причиной отравления стал "некачественный ингредиент, добавленный в фаст-фуд". Представитель Роспотребнадзора указал и на несоблюдение санитарно-гигиенического режима в киоске. Ведомство готовит материалы о его временном закрытии.

Сахалинцы в соцсетях сообщают, что отравились в этом киоске не только шаурмой - кто-то купил там сосиски в лаваше, кто-то блинчики. В результате все пожаловались на рвоту, понос, режущие боли в животе.

"Почти все соседи по палате ели там. Врачи говорят, что сегодня к тем 28 (ранее госпитализированным с отравлением - ИФ) поступило ещё минимум 5 человек, которые ели там", - пишет в среду один из пострадавших, находящийся в больнице.