Количество отравившихся шаурмой в Южно-Сахалинске выросло до 35

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Число отравившихся шаурмой в Южно-Сахалинске достигло 35 человек, среди них двое детей в возрасте до 17 лет, сообщает в четверг пресс-служба управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением куриной шаурмы, приобретенной в кафе "У Акопа" 15 сентября. По предварительным результатам лабораторных исследований, причиной отравления стали норовирус и сальмонелла.

В Роспотребнадзоре сообщили о многочисленных нарушениях санитарного законодательства, выявленных при проверке. Материалы для приостановки работы киоска, где продавалась шаурма, направлены в суд.

Как сообщалось, на этой неделе в инфекционное отделение Южно-Сахалинской городской больницы были госпитализированы 23 человека с признаками отравления. Все они купили шаурму в киоске "У Акопа".