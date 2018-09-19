Первый замглавы ФСИН выступил в поддержку замещающей терапии для наркоманов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Замещающая терапия для людей, зависящих от наркотиков, может снизить число совершаемых ими преступлений и снизить количество граждан в местах лишения свободы, отбывающих наказание по статьям о сбыте и хранении наркотиков. Об этом заявил в среду первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый.

"Я, может, окажусь абсолютно непопулярен и даже скажу вещи страшные для человека в погонах, но я, честно говоря, думаю, что надо вводить для тех, кто стал наркоманом, замещающую терапию, для того, чтобы они не шли, не воровали у своего соседа, у родителей, ещё у кого-то, а получали свою дозу официально в аптеке бесплатно, и таким образом разрушать рынок наркотический", - сказал Рудый на специальном заседании Совета по правам человека при президенте РФ.

"Таким образом у нас (в системе УИС) людей окажется меньше, а то иногда те, кто просто наркоманы и обмениваются дозами, оказываются у нас по 228.1 (УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") с большими сроками", - отметил первый замглавы ФСИН.

Он добавил, что согласен с мнением о необходимости снижения количества граждан, отбывающих наказание по статьям о хранении и сбыте наркотиков, отметив, что "уголовно-правовыми методами сделать ничего невозможно".

"Это рынок, и с рынком можно бороться только рынком", - подчеркнул первый замглавы ФСИН.