Путин заявил о необходимости разрабатывать новые образцы вооружений

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил перед оборонным комплексом задачу приступить к работе над перспективными образцами военной техники.

"Нам важно двигаться дальше и уже сегодня начинать планировать разработку и выпуск перспективных образцов вооружения и техники на будущее, которые определят облик Вооруженных сил России на длительную перспективу, на предстоящие десятилетия", - подчеркнул президент на заседании Военно-промышленной комиссии.

Вместе с тем глава государства отметил, что на этом направлении многое зависит от возможностей самих предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Он также рассказал о текущей работе над новым вооружением. "К реализации действующей программы (госпрограммы вооружений - ИФ), а она у нас рассчитана до 2027 года, мы приступили в этом году. В ней учтены современные тенденции развития вооружений и военной техники в мире, а также опыт боевого применения российского оружия в Сирийской Арабской Республике", - сказал Путин.

По словам главы государства, в результате реализации этой программы в войска должны поступить новейшие образцы вооружений, среди которых - ракетный комплекс "Сармат", истребитель пятого поколения Су-57, высокозащищенный танк на боевой платформе "Армата", а также зенитная ракетная система С-500 и подводная лодка проекта 677.