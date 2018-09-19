ВПК РФ в среду утвердит генконструктора стратегических комплексов с жидкостными ракетами

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Военно-промышленная комиссия (ВПК) РФ на заседании в среду утвердит кандидатуру генконструктора по разработке комплексов стратегического назначения с жидкостными межконтинентальными ракетами, сообщил президент РФ Владимир Путин в среду на заседании ВПК РФ.

Он напомнил, что 9 апреля 2015 года коллегия ВПК утвердила 21 проект по созданию новых технически сложных образцов вооружения, выполняемых под руководством генеральных конструкторов. "К настоящему времени 20 кандидатур одобрено", - сказал президент РФ.

Он отметил, что на заседании ВПК также состоится обсуждение вопросов, "связанных с дальнейшей модернизацией армии и флота, созданием перспективных образцов вооружения и техники, а также с развитием и укреплением организаций ОПК".