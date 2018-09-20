Законопроект о направлении конфискованных средств в бюджет ПФР принят в I чтении

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет источники финансирования бюджета Пенсионного фонда России (ПФР).

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, который внесли ряд депутатов и сенаторов, в фонд предлагается направлять конфискованные средства, полученные в результате раскрытия преступлений коррупционной направленности. Прогнозный объем поступлений в 2019-2024 годах - 1,8 млрд рублей.

В настоящее время бюджет ПФР формируется, в частности, за счет страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, межбюджетных трансфертов, доходов от размещения средств ПФР.

6 сентября "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ законопроект, в соответствии с которым изъятые у коррупционеров деньги будут поступать в Пенсионный фонд России. Авторами документа выступила группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от партии "Единая Россия", в том числе первый заместитель председателя нижней палаты парламента Александр Жуков, заместитель председателя Сергей Неверов. По данным партии, за последние шесть лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд рублей.

Кроме того, были внесены поправки к пенсионному законопроекту: досрочное установление страховой пенсии (за два года до достижения пенсионного возраста) гражданам с большим трудовым стажем - 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Также ГД рассмотрит предложение "Единой России" о возможности депутатов Госдумы и сенаторов добровольно отказаться от повышенной пенсии.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но, как ожидается, будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении.