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Захарова сравнила "дело Скрипалей" с Лохнесским чудовищем

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг "дела Скрипалей" напоминает ей историю о Лохнесском чудовище, и предположила, что Лондон будет делать "новые вбросы" на этот счет.

"Лондон довел эту ситуацию до такого абсурда, что сейчас Солсбери - это международный мем. (...) Мне кажется, история с Солсбери и Эймсбери, этими городами-побратимами, уже становится похожа на историю Лохнесского чудовища", - - заявила Захарова журналистам в четверг "на полях" Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

Она пояснила, что по ее мнению, "эта история стала похожа на историю с Лохнесским чудовищем, когда все его видели, все практически с ним разговаривали, и у всех есть подтверждающие факты на руках, а на поверку оказывается, что это все фальшивки". "И на самом деле, спустя столько десятков лет Лохнесское чудовище действительно превратилось в исторический мем", - сказала Захарова.

Она считает, что официальный Лондон "устроил шоу на весь мир, и чем дальше они идут этой дорогой манипуляции общественным мнением, вбросов недостоверной информации, тем больше будет желающих половить рыбу в мутной воде".

"Я уверена, что со стороны Великобритании будут попытки новых вбросов и дезинформации, это однозначно. Они слишком далеко зашли, они слишком беззастенчиво врали с самого первого дня, чтобы сейчас остановиться", - сказала Захарова.

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Теги: МИД РФ, Мария Захарова, Сергей Скрипаль
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