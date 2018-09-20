В России

В Астрахани арестовали создателя "группы смерти"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Астрахани избрал арест мерой пресечения астраханцу, который стал фигурантом уголовного дела о склонении подростков к суициду. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону в четверг Андрей Хегай.

Собеседник агентства уточнил, что дело возбуждено по части 2 статьи 110.2 (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей).

"Суд арестовал подозреваемого на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 21-летний безработный астраханец, используя одну из социальных сетей, в апреле прошлого года создал и администрировал группу, в которой до мая 2018 года размещал публикации и изображения, содержащие призывы к самоубийству и способы их совершения.

Создатель группы живет с родителями, учебу в университете он бросил.

Сейчас группа заблокирована. Ее обнаружили сотрудники управления МВД РФ по Астраханской области и регионального управления ФСБ.

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Теги: Астрахань
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В Астрахани арестовали создателя "группы смерти"

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