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В Минздраве сообщили о резком снижении числа подростковых самоубийств

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В России в четыре раза снизился процент суицидов среди подростков, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"У нас за последние годы в четыре раза снизился процент суицидов у детей-подростков", - сказала Скворцова в программе "Полный контакт" на радио "Вести.ФМ" в четверг.

По ее словам, это произошло благодаря совместной работе Минздрава с Минобразования, также создан антисуицидальный центр в Институте Сербского, внедрены методики в российских школах, например, памятки и занятия для учителей, "незаметно встроенные психологические знания на уроках ОБЖ".

Также Скворцова сообщила, что "введение ограничительных мер позволило снизить курение у взрослых на 22%, а у подростков от 13 до 17 лет в 2,5 раза". "Уже формируется мода не курить, молодежь активно не включается в большинстве своем в этот процесс", - сказал министр.

По ее словам, комиссия ВОЗ проводила опрос в России, согласно которому "число детей, которые хотели бы курить, когда станут взрослыми, снизилось в 4,5 раза по сравнению с тем, что было 10 лет назад".

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Теги: Минздрав, Вероника Скворцова

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