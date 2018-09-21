Лавров заявил о неприемлемости превращения Балкан в предмет распрей России и Запада

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Балканы не должны становиться предметом распрей между Россией и странами Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия вместе с Европой, Соединенными Штатами была одним из соавторов Дейтонских соглашений, была одним из соавторов резолюции 1244 по Косовскому урегулированию, и мы не видим никаких причин к тому, чтобы прекратить это взаимодействие, чтобы превращать Балканы в очередной раз в предмет распрей между Россией и западными коллегами", - сказал Лавров журналистам в Баня-Луке (Босния и Герцеговина).

Он также отметил, что вопросы Косово, Македонии и Черногории должны решаться с учетом согласия всех сторон и населения этих стран. "Абсолютно неприемлема линия некоторых внешних игроков, которые пытаются поставить народы Балканского региона перед выбором "либо вы с Западом, либо с Россией", - добавил министр.

Лавров также подчеркнул, что Россия привержена Дейтонским соглашениям считает "абсолютно своевременным, если даже не перезревшей задачей, освобождение Боснии и Герцеговины от элементов внешнего управления и окончательное превращение страны в независимое, суверенное государство, которое распоряжается вопросами своей судьбы".

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не против членства балканских стран в Евросоюзе, но считает неконструктивной позицию Брюсселя по этому вопросу. "Наверное, вы обратили внимание на заявление в начале сентября Федерики Могерини, которая сказала буквально следующее: Балканы - это территория Евросоюза, никто больше сюда не должен соваться", - сказал он.

"Мы ничего не имеем против стремления балканских стран, включая в Боснию и Герцеговину, в Евросоюз. Но подобные аррогантные и, я бы сказал, великодержавные заявления не делают чести Евросоюзу", - отметил министр.

По словам Лаврова, "такая позиция противоречит естественному праву всех балканских государств не только стремиться в Евросоюз, но и развивать отношения с другими странами, которые отвечают интересам соответствующего государства".

Дейтонские соглашения - это договор о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, который положил конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине. Он был согласован в ноябре 1995 года на военной базе США в Дейтоне и подписан в декабре того же года в Париже лидером боснийцев, президентом Сербии и президентом Хорватии.

Переименование Македонии

Россия не агитирует за то или иное решение на грядущем референдуме по переименованию Македонии, заявил Лавров. "Мы ничего не говорим, что могло бы истолковываться как агитация за то или иное голосование", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что законность соглашения, достигнутого Афинами и Скопье, по которому пройдет референдум, "подвергается сомнению многими македонскими политическими силами".

Российский министр подчеркнул, что представители США и Евросоюза, в отличие от России, занимаются активной агитацией в пользу данного соглашения, и тем самым вмешиваются во внутренние дела Македонии.

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