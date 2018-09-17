Глава Пентагона обвинил Москву в попытке помешать референдуму по названию Македонии

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Джим Мэттис на пути в Македонию заявил сопровождающим его журналистам, что македонцам надо предоставить возможность самим решать свою судьбу.

"Мы должны дать возможность народу Македонии принимать собственные решения", - сказал он, обвинив Россию в том, что "она финансирует и проводит широкую кампанию влияния" перед намеченным референдумом об изменении названия государства.

По его мнению, "нет сомнения" в том, Москва финансировала пророссийские группы для того, чтобы провалить этот референдум.

Проведение референдума об изменении названия Македонии на Северную Македонию намечено в стране на 30 сентября.

Парламент Македонии 20 июня ратифицировал договоренность с Грецией об изменении названия страны на "Республику Северная Македония".

Соглашение позволило бы завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.