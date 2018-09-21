Кандидат от "Справедливой России" заявил о планах участвовать в выборах главы Хакасии

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Справедливой России" Андрей Филягин, занявший третье место на выборах главы Хакасии, намерен участвовать во втором туре после снятия кандидатом от "Единой России" Виктором Зиминым своей кандидатуры с выборов.

"Если все правда, как говорят (о снятии Зиминым своей кандидатуры - ИФ), то напишу заявление и буду участвовать", - сказал Филягин "Интерфаксу" в пятницу.

Он добавил, что намерен в субботу выяснить окончательно ситуацию, и если все подтвердится, он намерен участвовать во втором туре.

Ранее в пятницу первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Михаил Емельянов заявил "Интерфаксу", что партия нацелена на борьбу на выборах главы Хакасии. "Времени на решение осталось очень мало, потому что сегодня - последний день. Но общее настроение: партия настроена на борьбу", - сказал он, добавив, что все определится в ближайшее время.

При этом он считает, что ситуация, когда один из двух ведущих кандидатов снимается с выборов, не до конца справедлива по отношению к избирателям.

Судьба второго тура

Как сообщалось, 9 сентября в Хакасии состоялись выборы главы региона. За пост боролись четыре кандидата: действующий глава региона, кандидат от "Единой России" Зимин, лидер регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, а также директор ООО "Современные технологии" Александр Махяр от регионального отделения "Партии роста".

Коновалов обошел Зимина, набрав 44,81%. За Зимина проголосовали 32,42% избирателей.

Второй тур выборов был намечен на 23 сентября, однако ранее в пятницу источник в избирательной комиссии республики сообщил "Интерфаксу", что Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы региона. Эту информацию подтвердил замглавы ЦИК Николай Булаев.

В соответствии с законодательством, теперь, после снятия кандидатуры Зимина, второй тур выборов главы Хакасии пройдет через две недели, если конкуренцию Коновалову, опередившему Зимина в первом раунде, составит кандидат, занявший третье место, - Филягин. Если также откажется от участия в выборах, его место может занять четвертый по количеству набранных голосов кандидат - Махяр. Если оба откажутся, и Коновалов будет участвовать во втором туре единолично, то он для победы должен будет набрать 51% голосов избирателей.

Избирком Хакасии назначит дату выборов в субботу, 22 сентября.