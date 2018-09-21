МКБ после трехдневного сбоя ограничил работу интернет-банка

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ), в работе систем которого последние три дня наблюдаются сложности из-за технического сбоя, ограничил доступ к интернет-банку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"В связи с тем, что приложение "МКБ онлайн" оказывало наибольшее влияние на стабильность автоматизированной банковской системы, мы приняли решение о временном ограничении пропускной способности интернет-банка для физических лиц. Операции могут осуществляться в офисах, банкоматах, терминалах", - отмечает банк.

МКБ заявляет, что все его офисы работают в штатном режиме. "Весь стандартный набор операций осуществляется в полном объеме. Нет никаких сложностей в работе банкоматов и карточных продуктов", - подчеркивает кредитная организация.

Банк накануне заявил, что будет выдавать вклады населению в штатном режиме в пятницу. Клиент МКБ до этого сообщил "Интерфаксу", что в четверг в одном из отделений банка ему отказались выдать вклад, ссылаясь на сбой в работе внутренней системы. Сотрудница "горячей линии" отметила, что эта проблема решена, но крупную сумму для выдачи лучше заказать заранее за один день.

О сбое в работе программного обеспечения МКБ стало известно в среду, 19 сентября. Кредитная организация предупредила клиентов о временной недоступности услуг интернет-банка и мобильного банка, задержках в работе оборудования в отделениях. Позднее в среду банк официально сообщил, что восстановил работу большинства сервисов и выдает вклады в обычном режиме. Однако ряд клиентов продолжили жаловаться на недоступность некоторых операций.

Основным акционером банка является концерн "Россиум" Романа Авдеева, владеющий 56,07%.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" из-за сбоя установило статус по рейтингу кредитоспособности МКБ "под наблюдением". "Установление статуса "под наблюдением" обусловлено реализацией операционного риска в части возникновения технических сбоев в работе IT-систем банка на протяжении последних трех дней в результате обновления IT-платформы банка", - говорится в сообщении агентства.

МКБ заявил, что с пониманием относится к обеспокоенности агентства сбоем в IT-системе. "Данные о восстановлении производительности будут переданы в агентство. Мы уверены, что сейчас, когда работа банка стабилизирована, наши доводы будут релевантны ожиданиям "Эксперта РА", - отметил представитель банка.