Землетрясение магнитудой 4,9 произошло возле Курильских островов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в субботу вечером в Тихом океане возле Курил (Сахалинская область), сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале единой Геофизической службы РАН.

"Оно произошло в субботу в 19:35 по сахалинскому времени (11:35 по Москве) с эпицентром в 240 км восточнее острова Итуруп (Южные Курилы). Очаг находился на глубине 42 км. Данные о том, что его ощутили в населенных пунктах, от населения не поступали", - сказал собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась.