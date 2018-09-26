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Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано возле Курил

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,3 произошло утром в среду в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале единой Геофизической службы РАН.

"Оно произошло в среду в 06:53 по сахалинскому времени (во вторник 21:53 мск) с эпицентром в 192 км восточнее острова Матуа (Средние Курилы). Очаг находился на глубине 45 км. Данные о том, что его ощутили в населенных пунктах, от населения не поступали", - сказал собеседник агентства.

Тревога цунами не объявлялась.

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Теги: Россия, Курилы

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