Митинг против пенсионной реформы в Самаре собрал свыше 600 человек

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Согласованные с властями митинги КПРФ против изменений пенсионного законодательства прошли в субботу в городах ряда регионов Приволжского федерального округа.

В Самаре организованный коммунистами митинг против повышения пенсионного возраста прошел в "гайд-парке" на промышленной окраине города. По данным ГУ МВД России по Самарской области, в мероприятии приняли участие 650 человек, нарушений общественного порядка не было.

В Пермском крае состоялись три согласованных митинга: в Перми, Березниках и Соликамске, сообщили "Интерфаксу" соорганизаторы протестных акций. По их словам, публичные мероприятия прошли без инцидентов.

В Нижнем Новгороде согласованный митинг против повышения пенсионного возраста прошел на площади Ленина. Это второе подобное мероприятие, организованное региональным обкомом КПРФ: предыдущая акция состоялась 26 июля.

В Казани митинг также прошел без инцидентов, участники держали в руках флаги компартии, ораторы высказывались против пенсионной реформы.

"Интерфакс" не располагает официальными данными о количестве участников большинства прошедших протестных акций.

Ранее сообщалось, что митинги против пенсионной реформы прошли в городах Дальнего Востока, Сибири, на Юге России, а также в Москве.