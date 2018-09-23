В челябинской школе отец ученика избил 11-летнего обидчика сына

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Следователи выясняют обстоятельства травмирования 11-летнего ученика одной из школ Челябинска, сообщает в воскресенье пресс-служба следственного управления СК России по Челябинской области.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 20 сентября. Мальчик был доставлен в лечебное учреждение из школы с травмой живота. "По предварительным данным, мальчику нанес удары отец другого ученика после ссоры детей", - отмечается в сообщении.

В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц учебного заведения, ответственных за обеспечение режима безопасности детей на занятиях.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.