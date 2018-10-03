В тамбовскую полицию подали заявление об избиении ребенка учителем

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по заявлению жителей Тамбовской области об избиении их ребенка учителем в одной из школ города Рассказово, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

"В рассказовский отдел полиции поступило заявление о том, что учительница одной из городских школ несколько раз ударила 11-летнего мальчика по голове, в результате он попал в больницу", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, педагог свою причастность к травме ученика отрицает.

Местные СМИ сообщают, что учительница английского языка ударила ребенка несколько раз по голове рабочей тетрадью, потому что тот вертелся, нарушал дисциплину и не реагировал на замечания. Дома мальчику стало плохо, он стал жаловаться на головную боль. Родители отвезли его в больницу, где врачи поставили предварительный диагноз - сотрясение головного мозга.

В настоящее время мальчику оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Управление по согласованию с органами прокуратуры инициировало проверку соблюдения прав детей на охрану здоровья с привлечением психологической службы области.