Защитники животных вышли в Томске на митинг

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Санкционированный митинг против жестокого обращения с животными прошел в "Буфф-саду" в Томске, передает корреспондент "Интерфакса" с акции.

В мероприятии помимо людей принимали участие и собаки, которые пострадали от действий живодеров. В частности, одной из митингующих стала 5-летняя далматин Белла, которую бывший хозяин держал на цепи на морозе. Сейчас собаке ищут нового хозяина.

Один из организаторов митинга Алиса Белая сообщила агентству, что участники акции требуют контроля за выполнением статьи 245 УК РФ - "Жестокое обращение с животными".

"За последние два года в Томске в полицию подавали 12 заявлений о жестоком обращении с животными, по ним либо отказывались возбуждать уголовные дела, либо прекращали их на этапе следствия. И это только публичные случаи - таких историй намного больше", - сказала она.

Белая пояснила, что регулярные отказы в возбуждении уголовных дел о жестоком обращении с животными говорят о невыполнении статьи уголовного кодекса. "Изменить ситуацию можно только придавая огласке случаи отказа в возбуждении уголовных дел. Поэтому мы надеемся, что в других городах люди также не будут молчать, и будут проводить акции в защиту животных", - добавила она.

Одним из поводов проведения митинга стало жестокое убийство аргентинского дога Варлаама в январе 2018 года.