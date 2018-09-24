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У жителя Приморья нашли кости амурских тигров, органы медведя и изюбря

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пограничники в Приморье возбудили уголовные дела в отношении двух жителей Лесозаводска, у которых дома нашли кости 19 амурских тигров, более 30 корней "краснокнижного" женьшеня и восемь живых редких черепах.

"Дела возбуждены по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ", - сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ по Приморскому краю.

Фигурантами дела являются двое жителей Лесозаводска, один из которых - "гражданин ближнего зарубежья".

В доме у иностранца нашли кости и другие фрагменты тел 16 особей амурского тигра, шкуры, кости и внутренние органы медведя, части тела изюбря, около трех килограммов сушеного трепанга, заспиртованные корни женьшеня и около пяти килограммов необработанного янтаря.

В доме другого жителя Лесозаводска хранились кости еще трех тигров, восемь краснокнижных живых дальневосточных черепах и 36 корней женьшеня.

Специалисты центра "Амурский тигр" установили, что ущерб, причиненный убийством в разные годы 19-ти особей амурского тигра, превысил 23 млн рублей.

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Теги: Приморский край, Приморье
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