В России Дело Алексея Улюкаева

Генералу ФСБ Феоктистову вернут $2 млн, переданные в качестве взятки Улюкаеву

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд в понедельник признал законным решение о возвращении бывшему руководителю службы безопасности "Роснефти", генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексея Улюкаева.

"Постановление Замоскворецкого суда, которым $2 млн возвращены по принадлежности, оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения", - огласила судья.

Таким образом, Мосгорсуд не нашел оснований не возвращать Феоктистову денежные средства, выданные им главе "Роснефти" Игорю Сечину для проведения оперативного эксперимента.

$2 млн будут переданы Феоктистову, как только решение суда поступит в Следственный комитет.

"Как только материалы будут у следователя, деньги сразу будут возвращены Феоктистову из банковской ячейки. Займет это день или больше, это уже зависит от следователя. Но вообще это не длительная процедура", - сказал "Интерфаксу" прокурор Павел Филипчук, отвечая на вопрос агентства.

Полный текст сегодняшнего решения, как уточнила после оглашения судья, будет выдан сторонам через трое суток.

Таким образом, вернуть деньги Феоктистов сможет уже в конце недели.

Замоскворецкий суд Москвы 29 июня удовлетворил ходатайство бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти", генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате $2 млн.

Это решение сегодня вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (часть 6 статьи 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

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Кроме того, суд назначил Алексею Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей. Как отмечается в приговоре, до выплаты штрафа арест на имущество - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава - должен быть сохранен.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-главе Минэкономразвития, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.

Замоскворецкий суд Москвы 29 июня удовлетворил ходатайство бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти", генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате $2 млн, которые были переданы Улюкаеву при проведении оперативного эксперимента и впоследствии изъяты.

Во время судебного процесса выяснилось, что $2 млн для оперативного эксперимента Феоктистов взял у своего знакомого "частного инвестора" Валерия Михайлова.

По мнению защиты, "в судебном заседании не было установлено, что денежные средства принадлежали Феоктистову".

Тогда же суд обратил ко взысканию штрафа денежные средства, находящиеся на арестованных счетах Улюкаева. Как следует из постановления, остальное имущество осужденного будет освобождено от ареста автоматически после выплаты штрафа.

Улюкаев в начале июня был этапирован в исправительную колонию №1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери) для отбытия наказания.

Алексей Улюкаев в суде. Год после задержания

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Теги: Олег Феоктистов, Алексей Улюкаев, Роснефть

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