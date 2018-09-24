Сипягин опередил Орлову почти на 12% на выборах во Владимирской области

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин увеличил почти до 12% отрыв от действующего губернатора Владимирской области Светланы Орловой после обработки 50,66% протоколов во втором туре выборов главы региона. Это следует из данных онлайн-счетчиков Центральной избирательной комиссии.

В настоящее время разрыв между кандидатами составляет 11,8%: 53,03% голосов у Сипягина против 41,23% у Орловой.

На выборах губернатора Владимирской области в минувшее воскресенье состоялся второй тур. Победит кандидат, набравший простое большинство голосов.