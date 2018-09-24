В Красноярске возбудили дело после смерти пациента из-за неверных диагнозов

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти пациента после нескольких неверных диагнозов, сделанных врачами филиала Шарыповской городской больницы (Красноярский край). Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону.

"6 июля житель поселка Инголь обратился в филиал №1 Шарыповской городской больницы с жалобами на боли в ногах, где ему неверно были выставлены диагнозы. Пациент неоднократно требовал направить его на лечение в медучреждения Красноярска, на что ему сотрудники больницы отвечали отказом", - говорится в сообщении.

После того, как самочувствие мужчины значительно ухудшилось, он самостоятельно выехал на лечение в Красноярск. Там врачи обнаружили у него гангрену правой ноги и экстренно прооперировали.

Однако заболевание успело распространиться в верхнюю часть туловища, из-за чего 28 июля мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).