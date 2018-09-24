Ущерб российскому сельхозпроизводству от непогоды превысил 6 млрд рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Ущерб аграрнопромышленного комплекса РФ от неблагоприятных погодных условий в этом году превысил 6 млрд рублей, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"В целом 22-23 региона пострадали от чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день ущерб посчитан по 18 регионам, - сказал он. - Думаю, что порядка 6 млрд рублей, может, 6 с небольшим млрд рублей - это тот ущерб, который нанесли чрезвычайные ситуации сельхозпроизводителям".

Выступая на прошлой неделе в Госдуме, Патрушев заявил, что ущерб 18 регионов от непогоды составил 5,85 млрд рублей.