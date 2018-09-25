Роспотребнадзор анонсировал введение наказания за фальсификацию пищевых продуктов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор планирует внести в правительство законопроект, предусматривающий наказание за фальсификацию пищевой продукции, заявила глава службы Анна Попова.

"Первое, с чем пойдем в правительство, - изменение кодекса по фальсификации. Понятия в административном и уголовном кодексе фальсификации нет, и наказания нет", - сказала Попова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

По ее словам, "химическая промышленность далеко ушла вперёд, продукция может иметь вкус, запах, но это фальсификация".

Попова также попросила верхнюю палату помочь с изменениями в законодательство, чтобы Роспотребнадзор мог проводить проверки в заведениях общественного питания без предварительного предупреждения, поскольку, по ее слова, "вспышки обычно происходят там, где мы не проверяем".

Проблемы с воздухом, водой и излучением

Также глава Роспотребнадзора сказала, что и по качеству воды из-под крана зачастую возникают вопросы - жалуются на запахи, температуру горячей воды. Хотя в целом решена проблема с перебоями воды, однако решение задач с поставками воды в Крыму - вопрос "нескольких лет". По качеству воды из-под крана в настоящее время вопрос решается.

Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, в течение шести лет стоит задача по очищению воздуха в городах. "Самые грязные города должны стать чистыми", - подчеркнула она.

Попова также рассказала и о предложениях по нормированию деятельности фирм, устанавливающих станции 4G. Ее беспокоит, что в настоящее время ведомство выдает документы всем желающим, в случае если документы у них все собраны. По ее словам, ответственность, например, по контролю уровня электромагнитного излучения все равно остаётся за Роспотребнадзором. В прошлом году поступило 98 жалоб на излучение, в 7% жалобы подтвердились.

Попова добавила, что также будет усилен контроль за спортивным питанием и БАДами.