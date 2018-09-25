В Госдуме предложили обязать туроператоров подтверждать клиентам оплату отелей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Госдуме предложили обязать туроператоров предоставлять клиентам подтверждение оплаты размещения в гостинице.

Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы, его инициаторы - депутаты фракции "Единая Россия" Андрей Палкин и Иван Белеков.

В пояснительной записке к документу говорится, что его авторы предлагают обязать туроператоров выдавать клиентам документ, подтверждающий оплату проживания в отеле не позднее суток с момента покупки тура. В противном случае турист может потребовать полный возврат денег за размещение плюс штраф 10%. Причем туроператор обязан выполнить эти требования в течение одного дня.

Как уточняют авторы законопроекта, действующее законодательство не предусматривает обязанности для туроператоров подтверждать исполнение обязанности по оплате гостиницы или иного средства размещения перед туристом. "Наличие у клиента ваучера на проживание однозначно не свидетельствует об оплате туроператором услуг отеля и соответственно дает возможность гостинице не заселять туриста", - говорится в документе.

Появление законопроекта его авторы связывают с участившимися случаями прекращения туроператорской деятельности, от которых страдают туристы.

"С прошлого года 20 туроператоров написали заявления о выходе из объединения туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь", среди них - "Натали Турс" и "Polar tour". В июне 2018 года только от деятельности "Polar tour" пострадали около двух тысяч туристов. В начале июля туроператор "Натали Турс" не смог выполнить обязательства перед туристами, в результате чего были нарушены права многих клиентов. Основные нарушения связанны с неоплатой туроператорами проживания в отелях", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщил агентству "Интерфакс" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, инициативу депутатов не поддерживают ни в министерстве культуры, ни в Совете Федерации. "Мы не поддерживаем поправку, поскольку она противоречит деловому обороту в отношениях между клиентами и туроператорами", - сказал он.

По его словам, законопроект должен предполагать защиту туриста, но, в качестве подтверждения оплаты гостиницы уже существуют ваучеры. "Ну, введут другие бумажки, усложнится документооборот. Те туроператоры, которые недобросовестно исполняют свои обязательства, продолжат работать в том же духе", - заключил Барзыкин.