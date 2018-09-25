В Госдуме предложили ввести квоту на таксистов-иностранцев или вовсе их запретить

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по транспорту предлагает ввести в РФ квоту на иностранцев-водителей легкового такси, заявил председатель комитета Евгений Москвичев.

"Мы сейчас думаем над тем, и с субъектами сейчас будем это обсуждать, чтобы ввести квоту на иностранного водителя легкового такси, а может и вообще запретить в России в такси работать иностранцам", - приводит слова Москвичева во вторник его пресс-служба.

"Для того чтобы человек мог работать в такси, он должен пройти экзамены, чтобы снялись все вышеперечисленные вопросы", - сказал депутат.

"За последнее время на легковом такси есть много дорожно-транспортных происшествий и есть жалобы пассажиров, что водитель не знает, куда ехать, водитель не знает русского языка, поэтому мы не можем не заниматься этим вопросом", - отметил Москвичев.

"Мы в Госдуме создали рабочую группу, внесли новый законопроект о легковом такси, где мы все-таки хотим расписать подробно всех агрегаторов, все структуры, которые появились сейчас, но не несут ответственности за безопасность пассажира, а также прописать вопрос режима труда и отдыха водителей", - сказал глава комитета.