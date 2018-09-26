Сошедший с трассы участник ралли "Санкт-Петербург 2018" скончался в больнице

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Скончался один из членов экипажа ралли "Санкт-Петербург 2018", госпитализированных после столкновения с деревом в Курортном районе северной столицы, сообщается в сообществе любителей и профессионалов ралли в социальной сети "Вконтакте".

"С прискорбием сообщаем, что Александра Соловьева с нами больше нет", - говорится в публикации в соцсети.

Как сообщала ранее автомобильная федерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 21 сентября во время прохождения участка ралли "Санкт-Петербург 2018" в Курортном районе Петербурга в результате ошибки пилотирования экипаж Соловьева и Александры Крыловой сошел с трассы и столкнулся с деревом. Оба члена экипажа получили травмы и были доставлены в городскую больницу №40 города Сестрорецка в тяжелом состоянии.