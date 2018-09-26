Песков опроверг сообщения об отказе в визите Нетаньяху после катастрофы Ил-20

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию израильских СМИ о том, что Москва после трагедии с российским Ил-20 не согласилась на визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или главы израильского Минобороны Авигдора Либермана, настояв на обсуждении этого вопроса на уровне экспертов.

"Это не так. Газета дает неправильную информацию. С самого начала было предложение премьера Израиля направить военную делегацию во главе с командующим Военно-воздушными силами, что и было сделано", - сказал Песков журналистам, комментируя соответствующую публикацию газеты Haaretz.

Ранее в среду Haaretz сообщила, что Израиль планировал отправить в Москву делегацию, которую должен был возглавить глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат. В состав делегации должны были войти представители Армии обороны Израиля и ее Генерального штаба. Также рассматривалась возможность поездки в Москву премьер-министра Биньямина Нетаньяху или министра обороны Авигдора Либермана. По данным издания, российская сторона отвергла предложения.

"Россия, однако, предпочла, чтобы контакты остались на профессиональном уровне между (командующим ВВС генерал-майором Амикамом) Норкиным и российским командующим военно-воздушными силами", - пишет газета.