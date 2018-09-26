Калининградский зоопарк заселит 30-летних медведей в "дом престарелых" с душем и гамаками

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Зоопарк Калининграда открывает специальный вольер для престарелых медведей, сообщила пресс-служба зоосада.

"Новая экспозиция получила название "Дом старых медведей". Это пять вольеров, обустроенных для проживания пожилых животных. В одном из них есть бассейн, в каждом - душ, гамаки и новые элементы обогащения среды. Особое внимание уделено покрытию - оно засыпано субстратом (корой и щепой) для того, чтобы оберегать суставы животных от охлаждения и нагрузок", - говорится в пресс-релизе.

Строительство "Дома старых медведей" началось осенью 2017 года, после того как комиссия Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA), кандидатом в члены которой является Калининградский зоопарк, подвергла жесткой критике условия содержания медведей в зоосаде. Исторический "Медвежатник", построенный почти 100 лет назад, уже давно не отвечал современным стандартам содержания медведей ни по площади, ни по обустройству.

Новый дом получит 31-летняя бурая медведица Настя, которая родила 42 медвежат и официально объявлена почетным членом Ассоциации многодетных матерей. Также в нем будет жить 28-летняя уссурийская белогрудая медведица Артистка. В трех оставшихся вольерах разместятся американские черные медведи барибалы: самец Аргон, которому 31 год, 31-летняя самка Ховди и их 18-летняя дочь Ханни.

Вопрос содержания старых животных актуален во всех зоопарках мира, поскольку продолжительность жизни животных в неволе часто превышает продолжительность жизни в естественной среде. Старость в дикой природе - редкость, животные просто не успевают до нее дожить, ведь на пути к долголетию стоят враги, болезни и нехватка пищи. В зоопарках же животные не имеют естественных врагов, они обеспечены полноценным питанием и ветеринарной помощью, отмечают в зоопарке.