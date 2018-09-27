В России подорожали кондитерские изделия

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Цены на кондитерские изделия в РФ, снижавшиеся несколько месяцев, в августе начали расти. Пока рост небольшой - на 0,3%, но, как прогнозируют эксперты Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), он продолжится в связи с усилением инфляционных процессов.

Как сообщается в пресс-релизе ЦИКР, в августе больше всего подорожали торты с пирожными - на 3%, до 446 рубля за 1 кг. Эксперты связывают это со структурными изменениями на рынке, в частности, с увеличением доли продукции небольших кондитерских цехов и кафе.

Пряники подорожали на 2,1%, до 129,5 рубля за 1 кг, печенье - на 0,7%, до 149,4 рубля, Цены на шоколад выросли на 0,3%, до 837,1 рубля, на шоколадные конфеты - на 0,2%, до 590,74 рубля за 1 кг.

В то же время в августе снизились цены на кексы и рулеты - на 2,8%, до 232,5 рубля, на зефир с пастилой - на 0,3%, до 251,5 рубля, на карамель - на 1,5%, до 213 рубля за 1 кг.

Как отмечают эксперты, лидером по росту цен в августе стал Дальневосточный федеральный округ, где кондитерские изделия подорожали на 2,3%. На Урале цены выросли на 1,7%, на Северо-Западе - на 0,9%. В частности, в Санкт-Петербурге рост составил 3%. В Сибири динамика была меньше - 0,6%.

В то же время на юге сладости подешевели на 1,8%, на Северном Кавказе - на 0,6%, в Поволжье - на 0,5%.

"В 2018 году цены на сладости немного корректировались по сравнению с пиковыми значениями, которые были отмечены в 2017 году. Однако в связи с усилением инфляционных процессов высока вероятность того, что до конца этого года стоит ожидать продолжения роста цен", - считает исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина, процитированная в сообщении. В то же время резкого подорожания сладостей она не прогнозирует.