Петербургский депутат попросил убрать рекламу при подключении к Wi-Fi в метро

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") обратился к руководству городского метрополитена с просьбой обеспечить беспроводной доступ к интернету в подземке без навязчивой рекламы.

Как сообщил Вишневский в фейсбуке в четверг, обращение было направлено начальнику ГУП "Петербургский метрополитен" Владимиру Гарюгину.

"Я каждый день езжу в метро, и для меня в силу специфики моей депутатской работы крайне важно иметь доступ к интернету. Однако пользование бесплатным интернетом в метро связано с многими раздражающими неудобствами. Многократная принудительная реклама при подключении к Wi-Fi, а также его отключение при пересадках из-за отсутствия сети в вестибюлях станций отнимает у пассажиров время, раздражает их и затрудняют использование интернета в метро", - написал депутат.

Вишневский усомнился в эффективности навязчивой рекламы.

"Учитывая, что свободный доступ к качественному Wi-Fi можно получить почти в любом петербургском кафе без всяких рекламных пауз, я уверен, что ГУП "Петербургский метрополитен" вполне может обеспечить пассажирам такой же доступ без всякой рекламной нагрузки", - добавил Вишневский.

В пресс-службе АО "МаксимаТелеком" (оператор Wi-Fi в метро) "Интерфаксу" сообщили, что реклама является условием возврата частных инвестиций.

"Возврат инвестиций в проект общим объёмом 1,3 млрд рублей происходит по рекламной модели. Именно по этой причине проект не подразумевает использование средств города или федерального бюджета - город не несёт никаких затрат на строительство и обслуживание сети. При этом жители Петербурга благодаря проекту получили до часа дополнительного времени для общения, работы, образования и развлечений", - подчеркнул собеседник агентства.

В компании уточнили, что ГУП "Петербургский метрополитен" не принимает участия в рекламной выручке оператора.

"Услуга Wi-Fi доступа предоставляется пассажирам бесплатно при условии просмотра рекламного клаттера (блока - ИФ). При этом пользователи, которые не хотят смотреть рекламу, могут подключить услугу "Как дома". Услуга даёт доступ к высокоскоростному интернету сразу при входе в вагон - без авторизации и рекламы", - добавили в пресс-службе.