Сотрудница посольства Ливии в РФ заявила в полицию о домогательствах начальника

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Секретарша посольства Ливии в Москве обратилась в российские правоохранительные органы с заявлением о сексуальных домогательствах со стороны высокопоставленного ливийского дипломата, проводится проверка, сообщил в четверг "Интерфаксу" осведомленный источник.

"21 сентября в правоохранительные органы столицы поступило заявление от гражданки (России - ИФ) 1992 года рождения, работающей секретарем в посольстве Ливии в Москве, о том, что в начале месяца она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны временного поверенного в делах Ливии в РФ Мустафы Саида Абусаиде", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, отметил он. "Интерфакс" не располагает комментарием посольства и правоохранительных органов.