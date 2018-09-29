Лавров призвал не спешить с выборами президента Ливии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президентские выборы в Ливии должны состояться тогда, когда к этому будут готовы все внутриполитические стороны, искусственные "дедлайны" неприемлемы, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Говорить, что нужно "кровь из носу" провести выборы в Ливии в декабре, мне кажется, это неправильный сигнал. Выборы нужно проводить тогда, когда все ключевые политические силы в стране пришли к пониманию того, что результаты выборов примут все", - заявил он на пресс-конференции по итогам Генассамблеи ООН.

Лавров подчеркнул, что на данный момент такого уровня согласия между различными политическими силами не существует.

"Мы не считаем, что в случае Ливии, как и в случае Сирии, нужно устанавливать какие-то искусственные дедлайны", - подчеркнул министр.