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Генпрокуратура получила материалы ЦБ о компании "Кэшбери"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В Генпрокуратуре РФ получены материалы Центробанка в отношении компании "Кэшбери", они будут рассмотрены, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"Материалы ЦБ в отношении "Кэшбери" получены. Будут рассмотрены в установленном законом порядке", - сказал Куренной.

Накануне ЦБ РФ сообщил о выявлении явных признаков финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний под единым брендом "Кэшбери" и о передаче информации о них в Генеральную прокуратуру РФ и МВД.

Компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" несколько десятков тысяч человек.

"Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем, в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан", - сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, слова которого передала пресс-служба ЦБ.

"Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот "проект", чтобы уменьшить их возможный ущерб", - сказал В.Лях.

В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.

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Теги: ЦБ РФ, Кэшбери

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