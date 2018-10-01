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Прокуратура Ростовской области направила в суд иски о блокировке сайтов "Кэшбери"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Ростовской области просит суд заблокировать интернет-ресурсы компании "Кэшбери", в деятельности которой ЦБ РФ увидел признаки финансовой пирамиды, сообщила агентству "Интерфакс" официальный представитель ведомства Оксана Сухарева.

"Иски о блокировке двух сайтов "Кэшбери" направлены в суд после проведения проверки. Дата рассмотрения не назначена", - сказала Сухарева.

ЭкономикаЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамидЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамидЧитать подробнее

Ранее ЦБ РФ сообщил о выявлении явных признаков финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний под единым брендом "Кэшбери" и о передаче информации о них в Генеральную прокуратуру РФ и МВД.

Компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" несколько десятков тысяч человек.

В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.

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Теги: Кэшбери

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